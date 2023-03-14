Hatay'da üretim nasıl canlanacak? | İlyas Gümrükçü Samandağ Ziraat Odası Başkanı Kamacı'ya sordu

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından büyük yıkıma uğrayan Hatay'da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Ulusal Kanal Muhabiri İlyas Gümrükçü Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı ile Hatay'ı yıkıma uğratan depremlerin ardından üretimi canlandıracak hamleleri konuştu.

Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı Hatay'ın tarımda eski günlerine nasıl dönebileceği sorusuna karşın şu açıklamayı yaptı:

- Önümüzdeki süreç içerisinde her ne kadar tarım üretimini yapsak da tarım üretimini de artık daha planlı bir hale getirip katma değerli ürün üretimine yönelmemiz gerektiğini düşünen bir noktadayım. Hatay özelinde bunu değerlendirmek istediğim zaman Hatay halkı çalışkandır, Hatay halkı dünyanın dört bir yanında aynıdır, yatırımcıdır, cesurdur, imalathane kurar, ticaret yapar ihracat yapar ithalat yapar dolayısıyla bu bahsettiğim şahısların birçoğu şu anda gönlü kırılmış vaziyette yani güvenlerini yitirmiş durumdalar dolayısıyla onlara bunları kazandırmamız lazım bunun için de bu yatırımcı arkadaşlarımızın bundan sonra önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye'nin içerisinde ve kendi illerin içerisinde de yatırım yapmalarının önünü açmamız lazım yani kısa, orta ve uzun vadeli alınacak tedbirlerle bunu gerçekleştirmemiz mümkün olur.