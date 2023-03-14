Kayseri halkı tedirgin: Çadırda kalıyorlar

 Kayseri'de bazı vatandaşlar kentte yaşanan depremlerin ardından parklara kurdukları çadırlarda kalıyor.

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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yoğun şekilde hissedildiği kentte, en büyüğü 4,8 şiddetinde olan Kayseri merkezli çok sayıda sarsıntı da meydana geldi.

Depremler nedeniyle tedirgin olanlar parklara kendi imkanlarıyla çadır kurmaya başladı. Özellikle Melikgazi ilçesinin Anafartalar, 19 Mayıs, Anbar ve Keykubat mahalleleri başta olmak üzere çok sayıda parkta kurulan çadırlar yoğunluk oluşturuyor.

EVİMİZDE DURAMIYORUZ

Parka çadır kuran Berkay Özdem, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tedirginlik yaşadıklarını söyledi.

Evlerine girmekte zorlandıklarını vurgulayan Özdem şunları söyledi:

- Depremden sonra evimizde duramıyoruz. Kahramanmaraş'taki depremlerden sonra da artçılar devam etti. Bu da bizi tedirgin etti. Kayseri merkezli depremler de başlayınca çadırda kalmaya karar verdik. Evimizin duvarlarında çatlaklar mevcut ama ana taşıcılarda sorun olmadığı söylendi. Tedirgin olduğumuz için parkta kalmak istiyoruz.

ÇADIR SAYISI ARTIYOR 

Erol Sözer de 5 gündür çadırda kaldıklarını ve parklardaki çadır sayısının her geçen gün artmaya başladığını kaydetti.
 

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