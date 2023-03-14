Amasya’da 57 köy yolu ulaşıma kapandı

Kentte dünden bu yana aralıklarla devam eden kar ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 34, ilçelerden Taşova'da 7, Göynücek, Merzifon ve Suluova'da 5'er, Gümüşhacıköy'de 1 olmak üzere 57 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ulaşım sağlanamayan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

İl merkezinin yüksek kesimlerinde ise Amasya Belediyesi ekiplerince kar temizleme çalışması başlatıldı.