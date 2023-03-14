Amasya’da 57 köy yolu ulaşıma kapandı
Amasya'da kar ve tipi nedeniyle 57 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Kentte dünden bu yana aralıklarla devam eden kar ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 34, ilçelerden Taşova'da 7, Göynücek, Merzifon ve Suluova'da 5'er, Gümüşhacıköy'de 1 olmak üzere 57 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ulaşım sağlanamayan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.
İl merkezinin yüksek kesimlerinde ise Amasya Belediyesi ekiplerince kar temizleme çalışması başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı