Yerli otomobil Togg'un fiyatı belli oldu! Togg'un fiyatı ne kadar oldu?
Togg: 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak
Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılacak
16-27 MART'TA TRUMORE DIJITAL PLATFORMU VE TOGG WEB SITESI ÜZERINDEN ÖN SIPARIŞLERI ALINACAK OLAN TOGG T10X
Togg CEO'su Gürcan Karakaş:
- Kullanıcılarımız web sitemiz veya Trumore uygulamamız üzerinden katılacakları çekiliş ile akıllı cihazımıza ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz
İSTANBUL (AA) - Togg, "T10X" adını verdiği, kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan, uzaktan güncellenebilen akıllı cihazını, iki farklı donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle 953 bin TL'den başlayan fiyatla satışa sunuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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