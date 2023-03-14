Yerli otomobil Togg'un fiyatı belli oldu! Togg'un fiyatı ne kadar oldu?

Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılacak

16-27 MART'TA TRUMORE DIJITAL PLATFORMU VE TOGG WEB SITESI ÜZERINDEN ÖN SIPARIŞLERI ALINACAK OLAN TOGG T10X

Togg CEO'su Gürcan Karakaş:

- Kullanıcılarımız web sitemiz veya Trumore uygulamamız üzerinden katılacakları çekiliş ile akıllı cihazımıza ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz

İSTANBUL (AA) - Togg, "T10X" adını verdiği, kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan, uzaktan güncellenebilen akıllı cihazını, iki farklı donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle 953 bin TL'den başlayan fiyatla satışa sunuyor.