Husumetli aileler arasında silahlı yaralama!

Yenice Mahallesi'nde önceki gün çıkan silahlı kavga sonrası yakalanan taraflardan M.S. ile hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan N.A’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada silahlı kavgada yaralanan M.S’nin eşi G.S’nin de hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Önceki gün Yenice Mahallesi'nde N.A, eşi ve çocuğuyla Atatürk Bulvarı’nda, aralarında husumet bulunan M.S. ve eşi G.S. (32) ile karşılaşmış, taraflar arasında silahların kullanıldığı kavgada N.A. ve G.S. yaralanmıştı. Polis, M.S’yi olayda kullandığı silahla yakalamıştı.