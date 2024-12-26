İBB'nin Beyoğlu'ndaki otoparkı kapatıldı

İstanbul’da Beyoğlu’ndaki İSPARK Tepebaşı otoparkı, binanın bazı bölgelerinde görülen çatlaklar nedeniyle tedbir amaçlı kapatıldı. Otoparktaki araçların tahliyesinden sonra tadilat çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

İBB'nin Beyoğlu'ndaki otoparkı kapatıldı
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İstanbul Beyoğlu’ndaki İSPARK Tepebaşı otoparkı tedbir amaçlı kapatıldı. Otopark boşaltılıyor.

Otoparkın yer aldığı binanın bazı kısımlarında çatlaklar oluştuğu görüldü. Bunun üzerine otopark yeni araç girişine kapatıldı. Otoparktaki araçların tamamının sahipleri tarafından alınmasının ardından da binanın tadilata alınacağı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yapıldı. “Birkaç noktada gözlemlenen deformasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı olarak bina ve otoparkın boşaltılması kararı alınmıştır. İlgili uzman ekiplerce belirlenecek eylem planı kapsamında söz konusu yapıya ilişkin gerekli tüm önlemler hızla alınacaktır.” denildi. Süreçle ilgili gelişmelerden kamuoyunun bilgilendirileceği belirtildi.

Otoparkın giriş bölümüne bariyer konuldu, güvenlik şeridi çekildi. Zabıta ekiplerinin tedbir amacıyla beklediği otoparkta görevliler tarafından kolonların kontrol edildiği gözlendi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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