İki aile arasındaki kavga kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada 1 kişi ölürken 4 kişi de yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İki aile arasındaki kavga kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var
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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Kırsal Alibardak Mahallesi Pirhüseyin mezrasındaki tarlada, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralandı.

İki aile arasındaki kavga kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 30 yaşındaki Veysi İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İki aile arasındaki kavga kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var - Resim : 2

Jandarma ekiplerinin mezrada aldığı güvenlik önlemi sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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