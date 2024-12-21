İki aile arasındaki kavga kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada 1 kişi ölürken 4 kişi de yaralandı.
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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Kırsal Alibardak Mahallesi Pirhüseyin mezrasındaki tarlada, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralandı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 30 yaşındaki Veysi İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekiplerinin mezrada aldığı güvenlik önlemi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı