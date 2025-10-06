İki ay önce karısını öldürmüştü… Ormanda parçalanmış halde bulundu!

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi iki ay aradan sonra yeniden dehşete sahne oldu.

9 Ağustos 2025 günü eşini öldürdükten sonra izini kaybettiren 38 yaşındaki Mustafa Sağlam, iki ay süren arama çalışmalarının ardından ormanlık alanda parçalanmış halde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, bölgede yürüyüş yapan vatandaşlar, ormanlık alanda yabani hayvanlar tarafından parçalanmış bir erkek cesedi görünce durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin 2 ay önce eşini öldürüp kaçan Mustafa Sağlam’a ait olduğu tespit edildi.

EŞİNİ BANYODA ÖLDÜRMÜŞ, SONRA ORMANA KAÇMIŞTI

Korkunç olay, 9 Ağustos’ta Vakfıkebir ilçesi Karatepe Mahallesi’nde meydana gelmişti.

Mustafa Sağlam, eşi Tuğba Sağlam’ı evlerinin banyosunda önce bıçakla yaralamış, ardından yanında bulunan otomatik av tüfeğiyle ateş ederek öldürmüştü.

Olayın ardından elindeki tüfekle ormanlık alana kaçan Mustafa Sağlam için geniş çaplı operasyon başlatılmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tuğba Sağlam’ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

JANDARMA 2 AYDIR HER YERDE ARIYORDU

Olay sonrası bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve JASAT timleri, iki ay boyunca ormanlık alanlarda ve kırsal bölgelerde arama çalışması yürüttü. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen Mustafa Sağlam’a ulaşılamamıştı.

Ekipler, cesedin bulunmasının ardından olayın intihar mı yoksa başka bir durumdan mı kaynaklandığını araştırmak için bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

Trabzon Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi sonucunda, ormanda bulunan cesedin Mustafa Sağlam’a ait olduğu kesinleşti.

Yetkililer, ilk incelemelerde Sağlam’ın intihar ettikten sonra cesedinin vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirtti.