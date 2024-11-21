İki grup arasında taşlı ve sopalı kavga! Yaralılar var

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki grup arasında taşlı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İki grup arasında taşlı ve sopalı kavga! Yaralılar var
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Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Kızılin köyünde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında sözlü tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada H.D, M.D, M.T. ve Y.B. darp sonucu yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Adıyaman besni kavga
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