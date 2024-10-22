İki katlı ev alevlere teslim oldu

Yangın sonucu ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, binadan yükselen alevler gecenin karanlığını aydınlattı. Kandıra ilçesi Kerpe Mahallesi'nde bulunan iki katlı evin ikinci katında çıkan yangın, çevrede büyük korku ve paniğe yol açtı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yoğun çabalarıyla yangın kontrol altına alındı, ancak ev kullanılamaz hale geldi.