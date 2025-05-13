İklimlendirme sistemi kurdu: Evini uyuşturucu serasına çevirdi

Samsun’un İlkadım ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu üretimi yaptığı belirlenen bir adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İstihbarat Şube, KOM ekipleri ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı’nın koordineli yürüttüğü operasyonda, şüpheli G.G. (53) gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, zanlının evinin bir odasını tamamen uyuşturucu üretimine ayırdığı ve iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştirdiği tespit edildi. G.G.'nin bu oda içinde özel aydınlatma, havalandırma ve ısı kontrol sistemleri kurduğu belirtildi.

127 KÖK KENEVİR VE 1 KİLOYU AŞKIN ESRAR

Evde yapılan detaylı aramada 127 kök Hint keneviri ile birlikte 1 kilo 145 gram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve yetiştirme düzeneklerine jandarma ekiplerince el konuldu.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli G.G., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.