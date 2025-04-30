İncirliova Balık Restoran özel davetlerin ilgi odağı oldu

Başkan Kaya'nın 2023 yılında hizmete açtığı İncirliova Belediyesi Balık Restoran hizmete açıldığı tarihten bu yana, hem doğa ile iç içe atmosferi hem de lezzetli menüleri ile ilçedeki vatandaşlar tarafından çok sevilmişti. Her gün ilçe dışından da birçok misafiri ağırlayan restoran, vatandaşların ve kurumların özel gün ve toplantıları için ilk tercihi olarak da dikkat çekti. Yıl içerisinde özel gün ve etkinliklerde, bireysel ve kurumsal birçok organizasyona ev sahipliği yapan restoran, Ramazan ayında da misafirlerini ağırlamaya devam etti. İncirliova Belediyesi Balık Restoran gerek ilçeden gerek ilçe dışından kalabalık davetlerin aranan mekânı oldu.

KISA SÜREDE İLK TERCİH EDİLEN MEKAN OLDUK

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya balık restorana giderek artan ilgiye ilişkin, "İncirliova Belediyesi Balık Restoranımıza açıldığı ilk günden bu yana gösterilen yoğun ilgi, bir yandan bizleri memnun ederken bir yandan da ne kadar güzel bir hizmeti ilçemize kazandırdığımızı gözler önüne serdi. Restoranımız kısa zamanda balık yemek için vatandaşlarımız tarafından ilk tercih edilen mekânlardan biri oldu." dedi.

İLÇE DIŞINDAN DA YOĞUN İLGİ VAR

Başkan Kaya ilçede birçok vatandaşın özel günlerinde de Balık Restoran'ı tercih ettiğini belirterek, "Doğa iç içe ortamı, lezzetli ve uygun fiyatlı menüsü Balık Restoranımızın vatandaşlarımız tarafından kalabalık davetlerde de tercih edilmesini sağladı. Sadece ilçemizden değil, ilçe dışından da çok sayıda kişi ve kurum arayarak yer ayırtıyor. Bu ilginin ilerleyen zamanlarda artarak devam edeceğini düşünüyorum. İlçemize Tarihi Hangar Kafe ve Restoranımızın ardından çok güzel bir mekân daha kazandırmış olduk." ifadelerine yer verdi.