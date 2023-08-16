İnegöl Belediyesi gizli müşteri arıyor! Peki gizli müşteri nedir, görevleri nelerdir? Nasıl gizli müşteri olunur?

İnegöl Belediyesi toplu ulaşımda kaliteyi arttırmak adına başlattığı master plan çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da gizli müşteri uygulaması başlatmak için düğmeye bastı. Objektif bir denetleme sistemi kurulması, vatandaşların yaşadığı sorunların ilk ağızdan rapor edilmesi ve sistemin sürekli denetlenir olması adına hayata geçirilmesi planlanan gizli müşteri uygulaması için gönüllü vatandaşlar aranıyor.

GİZLİ MÜŞTERİ OLMAK İÇİN NASIL BAŞVURULUR?

Projeye katkı sunmak adına gönüllü olarak gizli müşteri olmak isteyen vatandaşların https://ebelediye.inegol.bel.tr/anket/getir/NTA5 linki üzerinden form doldurmalarını istendi.

OBJEKTİF BİR DENETİM MEKANİZMASI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ!

Belediye Başkanı Alper Taban, gönüllü gizli müşteri uygulaması için vatandaşlara çağrıda bulundu. Sürece katkı sunmak isteyen tüm vatandaşları gönüllü gizli müşteri olmaya davet eden Başkan Taban, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Toplu ulaşım doğrudan İnegöl Belediyesi ile ilişkili bir konu olmamasına rağmen, göreve geldiğimiz günden bu yana üzerine düştüğümüz bir konu. Bu noktada Büyükşehir Belediyemizi yönlendirici ve destekleyici çalışmalarla toplu ulaşımda kaliteyi ve konforu arttırmak adına adımlar atıyoruz. Bugün duyurusunu yaptığımız gönüllü gizli müşteri uygulaması da aslında bu çalışmalardan biri. Sürece yeni bir boyut kazandırarak sürekli ve yerinde, objektif bir denetim mekanizması oluşmasını sağlamak hedefiyle gizli müşteri uygulamasını başlatacağız.”



Gizli müşterinin gönüllü olacağını belirten Taban, “Gizli müşteri uygulaması ile ilgili öncelikle ifade etmek istediğimiz husus, bu uygulamanın bir ücret karşılığı değil gönüllü olarak yapılacak olması. Burada toplu ulaşımı kullanan vatandaşlarımızla iş birliği yaparak eksik ve hataları düzeltmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla bu hizmetin karşılığı, kaliteli toplu ulaşım hizmeti olacak” dedi.

ŞEHRİMİZ ADINA ÖNEMLİ BİR KONU!

“Gizli müşteri olmak isteyen vatandaşlarımız internet üzerinden formu doldurup başvuru yapmış olacaklar” diyen Başkan Taban, “Ardından ekiplerimiz bu formları inceleyip tüm bölge ve hatlardan yeterli sayıda gizli müşteriyi belirleyecekler. Seçilen kişilerle iletişime geçerek kendilerine toplu ulaşım ile ilgili anketler, formlar göndereceğiz. Gizli müşteriler yolculuk esnasında bu anketlerde yer alan hususlara dikkat ederek toplu ulaşım kalitesini ölçüş olacaklar. Belediyemiz ile paylaşılacak bu raporlarla bizler de gerekli dokunuşları, atılması gereken adımları atarak toplu ulaşımın kalitesini arttırmak adına düzenlemeler yapacağız.

Şehrimiz adına önemli bir konu olan toplu ulaşım gizli müşteri uygulamasında yer almak isteyen vatandaşlarımızı ilgili linkler üzerinden başvuru yapmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

TOPLU ULAŞIMDA KONFORU ARTTIRMAK HEDEFLENİYOR!

Kimliklerin kesinlikle gizli tutulacağını belirten Taban, “Toplu ulaşımda konforu arttırmayı hedefleyen bu çalışmada bizimle gönüllü olarak görev alacak vatandaşlarımızın kimlikleri kurumumuzda yetkili birkaç kişi dışında kimse tarafından bilinmeyecek.

Gizli müşteriler her gün toplu taşımayı kullanan fabrikada çalışan bir ağabeyimiz, her gün toplu taşımayla okula gidip gelen bir öğrenci ya da halkın içerisinden herhangi biri olabilir. Bu da aynı zamanda sürekli bir denetlenme durumundan dolayı hizmet kalitesinde doğrudan bir iyileşmeyi de sağlamış olacak” şeklinde konuştu.