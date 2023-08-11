İnşaat işçisinin feci ölümü! 13. kattan düşerek hayatını kaybetti

Ordu'da acı bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres Ünye ilçesinin Atatürk Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi Hasan Arslan, inşaat halindeki 13 katlı binanın son katından aşağı düştü.

60 yaşındaki işçinin, dış cephedeki kalıpları söktüğü sırada zemine düştüğü öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Arslan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Arslan'ın cenazesi, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.