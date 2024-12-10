İnşaatta feci kaza! İşçi hayatını kaybetti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, inşaatta çalışan bir işçi, dengesini kaybederek üst kattan düşüp hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İnşaatta feci kaza! İşçi hayatını kaybetti
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Olay, Altınoluk Şahindere Mahallesi’nde yapımı devam eden bir binada meydana geldi.  Edinilen bilgilere göre, inşaat işçisi A.A., çalıştığı binanın üst katında dengesini kaybederek yere düştü. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine, 112 sağlık ekipleri ve jandarma bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde A.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Edremit Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. A.A.‘nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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