İnternetten aldığı danalar üç günde öldü: Tüketici hakem heyetinden örnek karar:

Giresun’da yaşayan Bağ-Kur emeklisi N.Y., küçük ve büyükbaş hayvan satan bir internet sitesi üzerinden iletişime geçtiği kişilerden, yetiştiricilik yapmak amacıyla 3 dana satın aldı. Satıcılar hayvanların 1,5 aylık olduğunu iddia etti. N.Y. bu alışveriş için banka aracılığıyla 10 bin lira kapora gönderdi, teslimat sırasında da 30 bin lirayı nakit olarak elden ödedi.

Ancak danalardan biri ertesi gün öldü. Takip eden günlerde diğer iki dana da hastalanarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından veteriner çağıran N.Y., hayvanların enfeksiyon kaptığını öğrendi.

N.Y., AA muhabirine yaptığı açıklamada, danaların teslim edildiği gün sağlıksız olduklarını hemen fark ettiğini söyleyerek, "Danaları 1,5 aylık diye aldım ancak 10 günlük çıktı. Hayvanlar kamyondan indiğinde ishaldi. Getirenlere bunu söyledim ama 'süt çok içmiş' dediler. Meğerse danalar hastaymış, enfeksiyon kapmışlar. Veteriner iğne falan yaptı ama kurtaramadık. Savcılığa şikayette bulundum. Ben mağdur oldum, başkaları olmasın, görmeden almasınlar." dedi.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ: “SATIŞ SÖZLEŞMESİNE AYKIRI”

N.Y.’nin yaptığı başvuru üzerine dosyayı inceleyen Giresun İl Tüketici Hakem Heyeti, 9 Ekim 2024 tarihli kararında tüketiciyi haklı buldu.

Heyet kararında, hayvanların “sözleşmeye uygun olmaması” ve “satışa konu malın taşıması gereken özellikleri taşımaması” gerekçeleriyle 10 bin TL kaporanın iadesine hükmetti.

Ancak teslim anında elden ödendiği belirtilen 30 bin TL için herhangi bir resmi belge sunulamaması nedeniyle bu kısım için karar verilemedi. N.Y., söz konusu bedelin iadesi için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

“HER TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURABİLİR”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, internet üzerinden hayvan alışverişlerinde yaşanan suistimallere dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Şahin, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, "Bütün tüketicilerimize kurbanlıklarını herhangi bir besiciden gidip kendi yerinden ya da hayvan pazarlarından görerek satın almasını tavsiye ediyoruz. Hayvana bakılacak, sağlıklı mı, değil mi ya da kilosunu göreceksiniz çünkü uzaktan satışlarda suistimal çok fazla oluyor ve hastalıklı hayvanlar ya da kurban için zamanı gelmemiş hayvanlar yüksek bedellere satılarak kar elde edilmeye çalışılıyor. Bu tuzağa da düşmeden biz bizzat görerek alınmasını tavsiye ediyoruz."

Giresun İl Tüketici Hakem Heyetinin verdiği kararı değerlendiren Şahin, "Bu tarz bir olayı yaşayan bütün tüketiciler hakem heyetine başvurup parasını geri alabilir. Giresun Tüketici Hakem Heyetini tebrik ediyorum. Birçok hakem heyetine örnek olacak bir karar vermiş." dedi.

Satıcıya elden ödenen 30 bin liranın herhangi bir belgesi olmadığı için geri alınamadığını belirten Şahin, tüketicilerin yaşadıkları mağduriyetin ardından 14 gün içerisinde İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapması gerektiğini, satıcıya ödenen miktarın belge üzerinden ispatının oldukça önemli olduğunu sözlerine ekledi.