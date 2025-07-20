İpsala'nın eşsiz lezzeti artık tescilli: Pirinçli Mantı coğrafi işaret aldı

Edirne’nin İpsala ilçesinde uzun yıllardır sofraları süsleyen yöresel lezzet "pirinçli mantı", Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Başvuru, İpsala Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından yapıldı.

Yıllardır İpsala ve Trakya bölgesinde tüketilen bu özel lezzetin korunması için başvuruda bulunduklarını belirten Özkaynak, "Bu özel lezzeti korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına önemli bir adım attık. İpsala'ya ve emek veren tüm kadınlara hayırlı olsun. Kadın istihdamını artırmak, yerel kalkınmayı desteklemek ve yöresel ürünlerin katma değerini yükseltmek amacıyla çalışan kooperatif bu tescille birlikte üretim kapasitesini büyütmeyi hedefliyor. Aynı zamanda İpsala pirinçli mantısının hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtımı için pazarlama faaliyetlerine hız verilecek." ifadelerini kullandı.