Irak’ın kuzeyinden kaçan iki terörist teslim oldu

Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolu'na teslim oldu.

Irak’ın kuzeyinden kaçan iki terörist teslim oldu

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu" denildi.

"Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" ifadelerine yer verildi.

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# ırak # terörle mücadele
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