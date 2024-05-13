Irak’ın kuzeyinden kaçan iki terörist teslim oldu
Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolu'na teslim oldu.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.
Açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu" denildi.
"Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" ifadelerine yer verildi.
Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 13, 2024
Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır! #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/jr1gW5vGHg
# ırak # terörle mücadele