İSKİ duyurdu: 11 mahallede 8 saatlik su kesintisi olacak

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Kazlıçeşme Mahallesi’nde bulunan çelik isale hatlarında esnek boru bağlantı parçalarının montajının gerçekleştirileceği belirtildi. Bu kapsamda, planlı bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle bölgedeki su akışı geçici olarak durdurulacak.

Çalışmalar nedeniyle bugün saat 10.00'dan 18.00'a kadar 8 saat süreyle Kazlıçeşme, Seyitnizam, Sümer, Nuripaşa, Yeşiltepe, Gökalp, Yenidoğan, Veliefendi, Beştelsiz, Telsiz ve Çırpıcı mahallelerine su verilemeyecek.