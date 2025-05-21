İSKİ duyurdu: 11 mahallede 8 saatlik su kesintisi olacak
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kazlıçeşme Mahallesi’ndeki çelik isale hattında yapılacak montaj çalışması nedeniyle Zeytinburnu ilçesindeki 11 mahallede 8 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesinti bugün saat 10.00’da başlayacak, 18.00’e kadar sürecek.
Yayınlanma:
İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Kazlıçeşme Mahallesi’nde bulunan çelik isale hatlarında esnek boru bağlantı parçalarının montajının gerçekleştirileceği belirtildi. Bu kapsamda, planlı bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle bölgedeki su akışı geçici olarak durdurulacak.
Çalışmalar nedeniyle bugün saat 10.00'dan 18.00'a kadar 8 saat süreyle Kazlıçeşme, Seyitnizam, Sümer, Nuripaşa, Yeşiltepe, Gökalp, Yenidoğan, Veliefendi, Beştelsiz, Telsiz ve Çırpıcı mahallelerine su verilemeyecek.