Isparta Halısı unutulmaya yüz tuttu

Isparta Halısı unutulmaya yüz tuttu. Tarihi bin 800’lü yıllara dayanan halı üretimi şimdilerde oldukça azaldı. Eskiden yüzlerce esnafın yer aldığı Halı Sarayı'nda artık tek tük dükkanda halı satılıyor. İşte Isparta Halısının son durumu...

Isparta Halısı unutulmaya yüz tuttu
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70’li yıllarda neredeyse her Ispartlı'nın evinde bir halı tezgahı vardı.Şimdilerde ise Isparta Halısını satan esnaf sayılı…

Geleneksel Dokuma Halı’nın önemli merkezlerinden Isparta’da Halı Sarayı’nda artık tek tük halı dükkanı kaldı. Onlar da son temsilciler…

Bin 800’lü yıllarda başlayan serüven Isparta genelinde 44 bin civarında halı tezgahında yaklaşık 100 bin kişinin üretim yapmasına sağladı. Ama bugün bu işin yüzüne bakan yok. Dokuma halının yerini de makine halıları aldı.

Isparta Halısının azalmasıyla kazançlar da eskisi gibi değil. Üzerine maliyetlerdeki artışlarda girince esnaf zor zamanlar geçirir oldu.

Isparta Halısı artık minyatür hale geldi ve hediyelik eşya olarak satılıyor. Halıcılar kimi müşterilerine ise fotoğraf baskılı ürünler satıyor.

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