Isparta'da 3 katlı bina çöktü

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde büyük bir facia yaşandı. Katip Mahallesi Dr. İsa Köklü Caddesi'nde 3 katlı bina çöktü.

Binanın yıkıldığını gören vatandaşlar, durumu AFAD ve polis ekiplerine bildirdi.

1980'li yıllarda iki dönem Eğirdir Belediye Başkanlığı yapan Hüsamettin Tanış'ın oğlu Hüseyin Tanış'a ait ve boş olduğu belirlenen evin etrafında güvenlik önlemi alındı.

Ev sahibi Hüseyin Tanış, gazetecilere, sadece yaz döneminde kalmaya geldiklerini, çökme sırasında binada kimsenin bulunmadığını söyledi.

Binanın yan tarafında inşaat çalışması olduğunu belirten Hüseyin Tanış, "Müteahhidi daha önce gerekli önlemleri alması için uyarmıştım. Kazı yapılırken bizim binanın zemini de zarar görmüş." dedi.

Hüseyin Tanış, müteahhit hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.