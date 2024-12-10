Isparta'da feci kaza! Otomobil ile tır çarpıştı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Ağılköy mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Mustafa B. yönetimindeki 32 ABL 611 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen Hamdi D'nin kullandığı 20 AB 516 plakalı tır çarpıştı.

Çevredekilerin kazayı yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mustafa B. ve yolcu koltuğundaki 59 yaşındaki Yılmaz B, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tır sürücüsü ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza nedeniyle Eğirdir-Aksu ilçelerini birbirine bağlayan Çamyol kara yolunda araç geçişleri kontrollü olarak gerçekleşiyor.