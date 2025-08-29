İstanbul barajlarında kritik seviye: Kriz büyüyor mu?

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Son günlerdeki yağışların ardından gözler yeniden barajlardaki su seviyelerine çevrildi.

İstanbul barajlarında kritik seviye: Kriz büyüyor mu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 29 Ağustos 2025 Cuma günü paylaşılan verilere göre, kente su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı %41,14 olarak ölçüldü. Ancak önceki güne kıyasla seviyede düşüş yaşandığı kaydedildi.

29 Ağustos 2025 İstanbul baraj doluluk oranları

Ömerli Barajı: %36,96
Darlık Barajı: %53,64
Elmalı Barajı: %60
Terkos Barajı: %46,08
Alibey Barajı: %25,06
Büyükçekmece Barajı: %42,21
Sazlıdere Barajı: %38,38
Istrancalar Barajı: %32,33
Kazandere Barajı: %22,04
Pabuçdere Barajı: %32,65

Toplam doluluk oranının %41 seviyesinde kalması, yaz aylarının ilerlemesiyle birlikte su tüketimi konusunda dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

