İstanbul barajlarında kritik seviye: Kriz büyüyor mu?
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Son günlerdeki yağışların ardından gözler yeniden barajlardaki su seviyelerine çevrildi.
Yayınlanma:
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 29 Ağustos 2025 Cuma günü paylaşılan verilere göre, kente su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı %41,14 olarak ölçüldü. Ancak önceki güne kıyasla seviyede düşüş yaşandığı kaydedildi.
29 Ağustos 2025 İstanbul baraj doluluk oranları
Ömerli Barajı: %36,96
Darlık Barajı: %53,64
Elmalı Barajı: %60
Terkos Barajı: %46,08
Alibey Barajı: %25,06
Büyükçekmece Barajı: %42,21
Sazlıdere Barajı: %38,38
Istrancalar Barajı: %32,33
Kazandere Barajı: %22,04
Pabuçdere Barajı: %32,65
Toplam doluluk oranının %41 seviyesinde kalması, yaz aylarının ilerlemesiyle birlikte su tüketimi konusunda dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.