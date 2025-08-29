İstanbul barajlarında kritik seviye: Kriz büyüyor mu?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 29 Ağustos 2025 Cuma günü paylaşılan verilere göre, kente su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı %41,14 olarak ölçüldü. Ancak önceki güne kıyasla seviyede düşüş yaşandığı kaydedildi.

29 Ağustos 2025 İstanbul baraj doluluk oranları

Ömerli Barajı: %36,96

Darlık Barajı: %53,64

Elmalı Barajı: %60

Terkos Barajı: %46,08

Alibey Barajı: %25,06

Büyükçekmece Barajı: %42,21

Sazlıdere Barajı: %38,38

Istrancalar Barajı: %32,33

Kazandere Barajı: %22,04

Pabuçdere Barajı: %32,65

Toplam doluluk oranının %41 seviyesinde kalması, yaz aylarının ilerlemesiyle birlikte su tüketimi konusunda dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.