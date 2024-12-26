İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği durdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin, bir tankerin arıza yapması nedeniyle çift yönlü olarak geçici süreyle durdurulduğunu duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği durdu
Yayınlanma:

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yalova'dan Rusya'ya seyir halinde olan CORDELIA MOON isimli tanker, İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arıza yapmıştır. Bu nedenle İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: 22 ay sonra bir ilk!Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: 22 ay sonra bir ilk!Ekonomi
Prof. Dr. Emin Gürses'ten asgari ücret değerlendirmesi: "Ben ihtilal yapsam ilk işim..."Prof. Dr. Emin Gürses'ten asgari ücret değerlendirmesi: "Ben ihtilal yapsam ilk işim..."Uzman Görüşü
istanbul boğaz tanker kazası
Günün Manşetleri
Gazze’de son 24 saat
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Bugün 10 ile kar yağacak!
Belediye otobüsü ile tır çarpıştı
"Son bir haftada 62 terörist etkisiz hale getirildi"
Şanlıurfa’da PKK ve DEAŞ operasyonu
Narin Güran davasında son durum
Meteoroloji özellikle bu illeri uyardı
Sahte alkole karşı Türkiye genelinde dev operasyon
TÜRK-İŞ, komisyondan çekildi
Çok Okunanlar
Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısı Ceren Azak kimdir? Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısı Ceren Azak kimdir?
Meteoroloji özellikle bu illeri uyardı Meteoroloji özellikle bu illeri uyardı
Emekliler dikkat: Bankalar promosyon tutarlarını güncelledi: İşte yeni rakamlar Emekliler dikkat: Bankalar promosyon tutarlarını güncelledi: İşte yeni rakamlar
Okullar kar yağışı nedeniyle tatil oldu: İşte tatil olan iller Okullar kar yağışı nedeniyle tatil oldu: İşte tatil olan iller
Ankara için kritik uyarı: 26 Aralık hava durumu Ankara için kritik uyarı: 26 Aralık hava durumu