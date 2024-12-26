İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği durdu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin, bir tankerin arıza yapması nedeniyle çift yönlü olarak geçici süreyle durdurulduğunu duyurdu.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yalova'dan Rusya'ya seyir halinde olan CORDELIA MOON isimli tanker, İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arıza yapmıştır. Bu nedenle İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alınmıştır" ifadelerine yer verildi.