İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği durdu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yalova'dan Rusya'ya seyir halinde olan CORDELIA MOON isimli tanker, İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arıza yapmıştır. Bu nedenle İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alınmıştır" ifadelerine yer verildi.