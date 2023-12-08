İstanbul Büyük Depreme Hazır mı?

Türkiye’nin en öncelikli sorunlarından biri deprem... Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından gözler Marmara’ya çevrildi. Uzmanlar bölgede 7 ve üzeri bir deprem bekliyor. Alınan önlemler ise yetersiz. Öyle ki İstanbul’da 160 bin konutun taraması için yurttaşlar İBB'nin gelmesini bekliyor.

İstanbul Büyük Depreme Hazır mı?
İstanbul Büyük Depreme Hazır mı?
Editör: Şevval İskender

Bursa merkezli 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından "İstanbul büyük Marmara depremine hazır mı? sorusu yeniden gündeme geldi. Uzmanlar Kuzey Anadolu fay hattında olması beklenen Marmara Depreminin ömrünü çoktan tamamladığını vurguluyor. Yaklaşık 16 milyon vatandaşın yaşadığı İstanbul'da pek çok konut henüz depreme hazır değil.

Uzmanlar uyarılarını peş peşe sıralarken yurttaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak yaptığı bina tarama testine başvuruyor. Ancak sıranın size gelmesi oldukça güç. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı'na tarama testi yapılması için 160 bin başvuru yapıldı, ancak sadece 35 bin binada tarama testi yapıldı.

Tarama testi için başvuranlardan biri de Taksim Elmadağ'da yaşayan Mehmet Erkan... Erkan, evinin 1993 tarihinde yapıldığını söylüyor. "ne binamıza ne mahallemize gelen giden var" diyor.

- İBB'yi görmedim, şu an nerede ne yaptığını ne raporunu gördüm, ne eve gelen oldu, ne soran oldu. Ne arkadaşlarıma soran oldu. Kesinlikle İBB'nin çalışmasını görmedim. Çünkü benim binaya girse İBB mühürleyecek.

Ulusal Kanal konu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ulaştı. Belediye işlemlerle ilgili net bir bilgi veremedi. Ancak çoğunluğu 99 öncesi binaların yarısının riskli ve yüksek riskli olduğu ifade edildi. Deprem gerçeği ile yaşayan İstanbullu, bir an önce kendisini güvende hissetmek istiyor.

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Kaynak: TRT Haber

# istanbul # deprem
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