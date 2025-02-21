İstanbul için kar alarmı! Ekrem İmamoğlu'ndan kritik uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da devam eden kar yağışıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İBB ekiplerinin sahada teyakkuz halinde olduğunu belirten İmamoğlu, kar yağışının ulaşımı aksatmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

İmamoğlu açıklamasında; "Bizim tahminimiz Perşembe ve Cuma kar yağışının yoğun olacağı yönündeydi. Hala o şekilde. Ekiplerimiz sahada olmaya devam ediyor. Kar küreme ve tuzlama çalışmaları da devam ediyor. Başka çalışmalarımız da sürüyor, evsizlere kış hizmetimiz var. Tesislerimizde ve anlaşmalı otellerde ağırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı, özellikle akşam saatlerinden itibaren havanın daha da soğuyacağını ve kar yağışının yoğunlaşacağını vurgulayarak, “Mümkün olduğunca yola çıkmamanızı ve toplu taşıma kullanmanızı tavsiye ediyoruz” dedi.