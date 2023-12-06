İstanbul Kartal'da Trafik Kazası! Araca Çarpıp Devrildi

İstanbul'un Kartal ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Park halindeki araca çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

İstanbul Kartal'da Trafik Kazası! Araca Çarpıp Devrildi
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İstanbul'un Kartal ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Turgut Özal Bulvarı oldu.

Edinilen bilgiye göre, A.G. idaresindeki 34 DAU 206 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil bir süre sürüklendi. Otomobil o sırada yoldan geçen A.M'nin kullandığı 34 DYN 257 plakalı motosiklete de çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kolundan hafif yaralandığı belirlenen sürücü A.G'ye olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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