İstanbul M3 metro hattında arıza! İşte seferlerde son durum

İstanbul’da M3 Bakırköy Sahil – Kayaşehir Merkez Metro Hattı’nda teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler İlkyuva durağından Bakırköy yönüne çift taraflı ve kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İstanbul M3 metro hattında arıza! İşte seferlerde son durum
Yayınlanma:

Metro istasyonlarındaki yolcular, yetkililer ve güvenlik personeli tarafından yapılan anonslarla bilgilendirildi. Seferlerin kısıtlı şekilde sürdürülmesi nedeniyle bazı duraklarda yoğunluk oluştu.

Metro İstanbul yetkilileri, arızanın giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Yolcuların, olası gecikmelere karşı alternatif ulaşım planlaması yapmaları öneriliyor.

Bakan Güler’den sıcak gündem açıklaması: Suriye'ye harekât olacak mı?Bakan Güler’den sıcak gündem açıklaması: Suriye'ye harekât olacak mı?Gündem
Gram altın rekora koşuyor! İşte 29 Ağustos güncel altın fiyatları tablosuGram altın rekora koşuyor! İşte 29 Ağustos güncel altın fiyatları tablosuEkonomi
istanbul arıza metro
Günün Manşetleri
Kritik belgeler ve stratejik bilgiler nasıl çalındı?
Bakan Güler’den sıcak gündem açıklaması
Fırtına ve sağanak geliyor!
Bakan Yerlikaya'dan sert mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Teknofest’te mesaj
Memurlar hakem kuruluna güvenini kaybetti!
"Kuşaklar arası bağları güçlendireceğiz"
“Vatanın bekası için gece gündüz çalışıyoruz”
“Türkiye, barışın tesisi için elinden geleni yapmaya hazır”
Valilik 30 Ağustos'ta kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı
Çok Okunanlar
Fırtına ve sağanak geliyor! Fırtına ve sağanak geliyor!
Gram altın rekora koşuyor! İşte 29 Ağustos güncel altın fiyatları tablosu Gram altın rekora koşuyor! İşte 29 Ağustos güncel altın fiyatları tablosu
Motorine büyük zam geliyor! 29 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları Motorine büyük zam geliyor! 29 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Son dakika: 29 Ağustos 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi Son dakika: 29 Ağustos 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Özcan Deniz’in evine silahlı baskın! Özcan Deniz’in evine silahlı baskın!