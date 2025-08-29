İstanbul M3 metro hattında arıza! İşte seferlerde son durum
İstanbul’da M3 Bakırköy Sahil – Kayaşehir Merkez Metro Hattı’nda teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler İlkyuva durağından Bakırköy yönüne çift taraflı ve kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.
Metro istasyonlarındaki yolcular, yetkililer ve güvenlik personeli tarafından yapılan anonslarla bilgilendirildi. Seferlerin kısıtlı şekilde sürdürülmesi nedeniyle bazı duraklarda yoğunluk oluştu.
Metro İstanbul yetkilileri, arızanın giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Yolcuların, olası gecikmelere karşı alternatif ulaşım planlaması yapmaları öneriliyor.