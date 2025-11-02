İstanbul Maratonu nedeniyle yollar kapatıldı! İşte alternatif güzergahlar

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2 Kasım Pazar günü düzenlenecek İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yolların gece saatlerinden itibaren trafiğe kapatıldığı bildirildi. Trafik akışının sağlanabilmesi için sürücüler için alternatif güzergahlar oluşturuldu.

Açıklamada, saat 03.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı:

“Güney Zincirlikuyu Ayrımı, Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası, Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen Ayrımları Kapama Noktası, Gayrettepe Melas Otel önü D-100 Güney Katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecek), Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek), Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım (Fulya’dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek), Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım (Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek), Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 Kuzey Katılım, Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 Kuzey yola katılım, Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzeye katılım, Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzeye katılım, tünel girişi, Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak’tan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatılacaktır.”

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

“Güney O-1 Karayolu’ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere-Balmumcu/Levent-Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir. Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir. Çamlıca gişelerden gelen akım Ünalan-Ataşehir-Çamlıca istikametine yönlendirilecektir. Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecektir. Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecektir. Fulya’dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecektir. Sarıyer istikametine mecburi yön verilecektir.”

Valiliğin açıklamasına göre saat 06.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak yollar ise şöyle olacak:

“Rauf Orbay Caddesi Florya istikameti ile Yenikapı istikameti ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi Unkapanı ile Bakırköy istikametleri ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Ankara Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Alayköşkü Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Alemdar Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Divanyolu Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Ragıp Gümüşpala Caddesi (iki yönlü trafiğe kapatılacaktır) Sarayburnu ve Unkapanı istikameti ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil Yolu) ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Galata Köprüsü (iki yönlü trafiğe kapatılacaktır) ve buraya çıkan tüm yollar, Avrasya Tüneli çift yönlü olarak kapatılacaktır ve buraya çıkan tüm yollar, Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ve buraya çıkan tüm yollar, Sultanahmet Atmeydanı Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar.”

Bu bölgelere alternatif olarak Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu, Unkapanı Köprüsü, Fevzipaşa Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Yeni Havalimanı Caddesi, Eski Havalimanı Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı ve D-100 Karayolu kullanılabilecek.