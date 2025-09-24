İstanbul merkezli 19 ilde dev operasyon: Sahte gayrimenkul çetesi çökertildi

İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen dev operasyonda, yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için sahte gayrimenkul satışları yapan organize suç örgütü çökertildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşı M.A. liderliğindeki çeteye yönelik eş zamanlı baskınlarda 106 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Örgütün, 451 yabancı ve ailelerinin Türk vatandaşı olabilmesi amacıyla muvazaalı gayrimenkul satışı yaptığı belirlendi. Vatandaşlıklarının iptali için de işlemler başlatıldı.

Soruşturma kapsamında suçlamalar arasında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “örgüte üye olmak”, “göçmen kaçakçılığı”, “suçtan elde edilen mal varlığını aklama”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “özel belgede sahtecilik” bulunuyor.

Operasyon kapsamında örgüte ait bir holding şirketler grubu, 5 anonim şirket, 1240 apartman dairesi, 65 arsa, 47 otomobil ve banka hesaplarına el konuldu.

Operasyon, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ve MASAK ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

