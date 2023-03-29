İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul merkezli 2 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 16 şüpheli gözaltına alındı.

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Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheli kıskaca alınarak yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis sistemi kullanarak haksız kazanç sağlayanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Adreslerde yapılan aramalarda 216 bin 450 lira, 560 dolar, 560 avro, 399 kalaşnikof mermisi, cep telefonları ve sim kartlar ele geçirildi.

Haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

# İstanbul # Yasa Dışı Bahis Operasyonu # istanbul

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