Et fiyatları neden artıyor?

Kırmızı et fiyatları rekor kırıyor. 1 kilogram kıymanın fiyatı 300 lirayı geçti. Hükümet Et ve Süt Kurumu üzerinde uygun fiyatlı ürünler piyasaya sürse de bu kırmızı etin ateşini düşürmedi. İbre yukarı çıkmaya devam etti.



Kuşbaşı etin ortama kilosu kalitesine göre 320 ile 390 TL arsında değişiyor. Rostoluk et 350 ile 400 TL, antrikot ve pirzola 450 ile 500 TL iken bonfilenin fiyatı ortalama 600 lirayı buldu.



İzmir Kasaplar Odası Başkanı Melih Şenkaya, et fiyatındaki artışın temel nedenlerinin artan enflasyon ve üretimsizlik olduğunu söyledi. Et ve Süt Kurumu’nun 3 yıl boyunca süt fiyatını baskılamasının hayvancılıkta krize neden olduğunu vurguladı.



Et ve Süt Kurumu piyasayı dengeleyemiyor çünkü liberal ekonomik model gereği et sektörü özel şirketlere terk edildi. Bu nedenle kimin borusu güçlü ise onunki ötüyor. Et fiyatını da 8-10 büyük şirket belirliyor.



Halk sağlıklı gıdaya erişemiyor çünkü fiyatlar el yakıyor. Bu durumdan lokantalar da nasibi aldı. Onlar da zammı bir anda yansıtamıyor çünkü daha fazla iş kaybına tahammülü yok.



Fiyatların artmasında kasaplar da rahatsız. İzmir Kasaplar Odası Başkanı Melih Şenkaya, üretimin artmasıyla et fiyatların inişe geçebileceğini vurguladı.