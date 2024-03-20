İstanbul Teknik Üniversitesi'nde elektrik panoları patladı: 1 yaralı var

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Şişli'deki Taşkışla Kampüsü’nde elektrik panoları yandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde elektrik panoları patladı: 1 yaralı var
Editör: Yağmur Biçen

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Şişli'deki Taşkışla Kampüsü’nde elektrik panoları yandı.  Yanan panolardaki patlama sırasında bir personel bacağından yaralandı. 

İTÜ Taşkışla Kampüsü Mimarlık Fakültesi'ndeki elektrik panolarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında panolarda patlama meydana geldi. Fakültede çalışan bir kadın bacağından ve ellerinden yaralandı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan panolara müdahale ederken, sağlık ekipleri, yaralanan kadını ambulansla hastaneye götürdü. Yangınla ilgili incelemeler devam ediyor.

Türkiye'nin havası en kirli ilçesi!Türkiye'nin havası en kirli ilçesi!Yurt
# itü # patlama
Çok Okunanlar
Emekliye maaşlarına "iyileştirme" mi geliyor!
Emekliye maaşlarına "iyileştirme" mi geliyor!
15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu'na gelen notta ne yazıyordu?
15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu'na gelen notta ne yazıyordu?
Ersen Martin hayatını kaybetti
Ersen Martin hayatını kaybetti
Ramazan dolandırıcıları iş başında! Bu linklere sakın tıklamayın!
Ramazan dolandırıcıları iş başında! Bu linklere sakın tıklamayın!
Yalova'da deprem! İstanbul'da hissedildi!
Yalova'da deprem! İstanbul'da hissedildi!
Öne Çıkanlar Dolandırıcıların yeni hedefi "IP" adresi! Dolandırıcıların yeni hedefi "IP" adresi! Altını olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı! Dikkat edin! Altını olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı! Dikkat edin!