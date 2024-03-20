İstanbul Teknik Üniversitesi'nde elektrik panoları patladı: 1 yaralı var

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Şişli'deki Taşkışla Kampüsü’nde elektrik panoları yandı. Yanan panolardaki patlama sırasında bir personel bacağından yaralandı.

İTÜ Taşkışla Kampüsü Mimarlık Fakültesi'ndeki elektrik panolarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında panolarda patlama meydana geldi. Fakültede çalışan bir kadın bacağından ve ellerinden yaralandı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan panolara müdahale ederken, sağlık ekipleri, yaralanan kadını ambulansla hastaneye götürdü. Yangınla ilgili incelemeler devam ediyor.