İstanbul ve Hatay'da yasadışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda, 'Bets10' adlı web sitesi üzerinden 3 grupta örgütlenerek 'suçtan kaynaklanan malvarlığını aklamak' suçunu işlediği tespit edilen 33 şüpheli yakalandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'yasadışı bahis suçunu işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığını aklamak' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma başlattı.

Bu çerçevede, 'Bets10' adlı web sitesi üzerinde yapılan açık kaynak araştırmaları sonucu, şüpheli M.Ö.'nün 12 kişiden oluşan ofis ekibi, 14 kişiden oluşan saha ekibi ve 3 kişilik mali işlerden sorumlu paranın izini kaybettiren ekip olarak 3 grupta örgüt kurduğu ve yönettiği tespit edildi.