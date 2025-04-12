İstanbul'a kar yağacak mı? Uzmanlar saat verdi!

Marmara bölgesini etkisi altına alan soğuk hava dalgası İstanbul’da da kendini gösteriyor. Uzmanlar, kentte etkili olması beklenen karayel rüzgarına karşı uyarılarda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul'a kar yağacak mı? Uzmanlar saat verdi!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son hava durumu raporuna göre, İstanbul’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşecek. Şehir genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, sağanak ve aralıklı yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Gün içinde rüzgarların sabah saatlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden, öğleden sonra ise kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette, zaman zaman ise kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava Forum’dan yapılan açıklamada ise İstanbullulara karayel uyarısı yapıldı. Paylaşımda, “Bu gece karayelimiz var. Buz gibi, diri tutan bir rüzgardır karayel” ifadelerine yer verildi.

İstanbul için saatlik sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Cumartesi 09.00–12.00: 8°C
Cumartesi 12.00–15.00: 11°C
Cumartesi 15.00–18.00: 9°C
Cumartesi 18.00–21.00: 6°C
Cumartesi 21.00–24.00: 5°C

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