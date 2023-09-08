İstanbul'a yağmur yaradı mı? 8 Eylül günü barajların doluluk oranı...

8 Eylül tarihi, İstanbul ve birçok büyük şehir için su kaynaklarının yönetimi açısından kritik bir dönemi temsil ediyor. İstanbul'da suyun büyük bir bölümü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından temin edilen barajlardan gelir. Ancak son yıllarda artan nüfus ve kuraklık gibi faktörler, İstanbul'da su sorununu ciddi bir halk sağlığı ve ekonomik mesele haline getirmiştir.

8 Eylül itibarıyla İstanbul'daki baraj doluluk oranları, büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Barajların doluluk seviyeleri, İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak için ne kadar su rezervine sahip olduğunu belirler. Özellikle yaz aylarında su tüketimi arttığında ve yağışlar azaldığında, barajların doluluk oranları kritik bir öneme sahiptir. İstanbul'daki barajların genel doluluk oranlarının %27,81 olması uzmanları düşündürmeye devam ediyor.

Su sorunu, İstanbul'un sadece günlük yaşamını değil, aynı zamanda endüstriyel üretimini, tarımı ve enerji üretimini de etkileyebilir. Bu nedenle İSKİ ve diğer ilgili kurumlar, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve suyun israfının önlenmesi konusunda yoğun çaba harcamaktadır. 8 Eylül itibarıyla baraj doluluk oranlarının yüksek olması, İstanbul'da su teminini güvence altına alırken, aynı zamanda suyun sürdürülebilir yönetimini teşvik etmek için bir fırsat sunabilir. Bu nedenle, İstanbul'da su sorununun çözümü, hem kent sakinleri hem de doğal kaynakların korunması açısından büyük bir önem taşımaktadır. Peki 8 eylül 2023 tarihi itibariyle hangi barajda ne kadar su kaldı?

8 EYLÜL 2023 GÜNÜ HANGİ BARAJDA NE KADAR SU KALDI?

ALİBEY BARAJI: % 17,29

BÜYÜKÇEKMECE BARAJI: % 6,55

DARLIK BARAJI: % 41,8

ELMALI BARAJI: % 17,79

ISTRANCALAR BARAJI: % 30,91

KAZANDERE BARAJI: % 9,58

ÖMERLİ BARAJI: % 59,16

PABUÇDERE BARAJI: % 5,35

SAZLIDERE BARAJI: % 12,43

TERKOS BARAJI: % 13,71