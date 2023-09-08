İstanbul'da 5 ilçede sular kesilecek! İSKİ duyurdu: Hangi ilçelerde saat kaça kadar su kesintisi bekleniyor

İstanbul'da su kesintisi, İSKİ tarafından belirlenen baraj doluluk oranlarına bağlı olarak ilçelerde zaman zaman yaşanan bir sorundur. İstanbul'un su ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan barajların doluluk oranları, şehirdeki su kesintilerinin olası nedenlerinden biridir. Özellikle yaz aylarında artan su talebi ve düşük yağışlar, barajlardaki su seviyelerini düşürebilir ve bu da su kesintilerine yol açabilir.

İSKİ, su kesintilerini minimumda tutmak için sürekli olarak baraj doluluk oranlarını izler ve suyun etkin bir şekilde kullanılmasını teşvik eder. Ancak bazı durumlarda, su kesintileri kaçınılmaz olabilir ve belirli ilçelerde su sıkıntısı yaşanabilir. Bu durumda, İSKİ, kesintilerin süresini ve etkisini minimize etmek için çalışırken, vatandaşları su tasarrufu yapmaya teşvik eder ve su kesintilerini önceden duyurarak ilçe sakinlerini bilgilendirir.

Su kesintileri, İstanbul'un büyük ve dinamik nüfusu üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. İlçelerde yaşanan su kesintileri, günlük yaşamı ve işleri ciddi şekilde etkileyebilir. Bu nedenle, İSKİ'nin baraj doluluk oranlarını yakından izlemesi ve su kesintilerini en aza indirmeye yönelik çabaları, İstanbul'un su kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde yönetmeye odaklanırken, ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini korumayı hedefler. Su kesintisi bilgilendirmeleri ve önlemleri, İstanbul'da su sıkıntısını en aza indirmek için kritik bir rol oynar.

8 EYLÜL 2023 GÜNÜ HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK?

ÇATALCA:

İki mahallenin etkileneceği kesintinin 11.00'de bitmesi bekleniyor.

ÜMRANİYE:

İki mahallenin etkileneceği kesinti saat 12.30 civarı bitecek.

KADIKÖY:

Kadıköy'deki iki mahallenin etkileneceği kesinti saat 14.00'e kadar devam edecek.

SULTANGAZİ:

Şebeke hattı arızasından kaynaklanan kesintinin 12.30 gibi bitmesi bekleniyor.

EYÜPSULTAN:

Arıza saat 12.00'ye kadar devam edecek.