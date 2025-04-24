İstanbul’da 600 bin konut yıkılmalı: Uzmanlardan acil dönüşüm çağrısı

Türkiye genelinde 6 milyon, İstanbul'da ise yaklaşık 1,5 milyon konutun depreme karşı risk taşıdığı belirtiliyor. Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Derneği Genel Başkanı Hüseyin Kılınçarslan, İstanbul’da beklenen 7-7,5 büyüklüğündeki bir depremde 500 binden fazla binanın zarar görebileceğini, 48 bin binanın ağır, 146 bininin ise orta düzeyde hasar alacağını açıkladı.

Kentsel dönüşüm sadece bina yenilemek değil

Kılınçarslan, “Kentsel dönüşüm yalnızca binaların yenilenmesi değil, aynı zamanda yaşam kalitesinin artırılması, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve afetlere dirençli şehirler oluşturulması demektir” dedi. Ayrıca, kent içindeki sanayi dağılımının dönüşüm sürecinde dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

1999 depreminden sonra başlatılan konut stokunu yenileme çalışmalarının yetersiz kaldığını belirten Kılınçarslan, yapı denetim sistemlerinin sıkılaştırılması ve eski binaların bir an önce yenilenmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Bu sürecin başarısı kamu, özel sektör ve sivil toplumun işbirliğine bağlı” diyen Kılınçarslan, İstanbul’un bu dönüşümü başarıyla tamamlaması halinde küresel anlamda örnek bir şehir haline gelebileceğini söyledi.

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz ise vatandaşların bilinçlendirilmesi ve sürece gönüllü katılımının kritik olduğunu belirtti. Ekiz, "Dönüşüm ve güçlendirme çalışmaları hakkında bilgilendirme yapmalı, vatandaşları teşvik etmeliyiz" dedi.

Bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesi ve mali destek mekanizmalarının artırılması gerektiğini kaydeden Ekiz, düşük faizli krediler, kira yardımları ve vergi muafiyetleri gibi teşviklerin yaygınlaştırılmasının önemine değindi.

Bina güçlendirme uzmanı Sinan Türkkan ise 6 milyon riskli konuttan 5 milyonunun sadece güçlendirme ile kurtarılabileceğini belirtti. İstanbul’daki 600 bin riskli konutun 150 bini için acil müdahale gerektiğini söyledi.

Türkkan, "Güçlendirme tadilat değil, binayı deprem yönetmeliğine uygun hale getirme işlemidir" diyerek, 2008’de güçlendirilen bir binanın Hatay depreminde ayakta kaldığını örnek gösterdi.

Türkkan, vatandaşlara çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Binaların performans analizlerini yaptırmalıyız. Bu tıpkı frenleri bilinmeyen bir arabayla otobana çıkmak gibidir. Önce binanın durumunu anlayın, ardından dönüşüm mü yoksa güçlendirme mi yapacağınıza karar verin.”

Ayrıca, güçlendirme süreçlerindeki bürokratik engellerin kaldırılması ve güçlendirme kredilerinin güncellenmesi gerektiğini belirtti. Türkkan, “Belediyelerde bu konuda çalışan ekiplerin uzman kişilerden oluşması ve KDV oranlarının düşürülmesi süreci hızlandıracaktır” dedi.