İstanbul'da 7 saatlik su kesintisi: Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Büyükçekmece Su Arıtma Şube Müdürlüğü Temiz Su Terfi İstasyonu Silivri hattında vana yenileme çalışması yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda, belirtilen saatler arasında su verilemeyecek mahalleler şöyle:

Büyükçekmece: Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye

Çatalca: Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi ve Muratbey

Silivri: Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Çanta üst kotları, Semizkumlar ve Selimpaşa

Yetkililer, su kesintisinden etkilenmemek için vatandaşların önlem almasını istedi.