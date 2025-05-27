İstanbul'da 7 saatlik su kesintisi: Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat!
İstanbul'da vana yenileme çalışmaları nedeniyle bu akşam saat 23.00’ten itibaren, sabah 06.00’ya kadar sürecek planlı su kesintisi uygulanacak. Çatalca, Büyükçekmece ve Silivri ilçelerinin bazı mahalleleri 7 saat boyunca susuz kalacak.
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Büyükçekmece Su Arıtma Şube Müdürlüğü Temiz Su Terfi İstasyonu Silivri hattında vana yenileme çalışması yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda, belirtilen saatler arasında su verilemeyecek mahalleler şöyle:
Büyükçekmece: Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye
Çatalca: Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi ve Muratbey
Silivri: Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Çanta üst kotları, Semizkumlar ve Selimpaşa
Yetkililer, su kesintisinden etkilenmemek için vatandaşların önlem almasını istedi.