İstanbul'da Afyon tanıtım günleri

Afyon’un yöresel Lezzetleri İstanbulluların beğenisine sunuluyor. “Afyonkarahisar Tanıtım Günleri” Yenikapı Etkinlik Alanı’nda İstanbulluları bekliyor.


Kaymağı, Sucuğu, lokumu… Afyon’un yöresel birçok lezzeti İstanbulluların beğenisine sunuluyor. Yenikapı Etkinlik Alanı’nda “Afyonkarahisar Tanıtım Günleri” başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Buluşmaları kapsamında düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi vardı.

İlk gün yöresel lezzetlerin başında gelen lokum için yeme yarışı düzenlendi.

“Afyonkarahisar Tanıtım Günleri” 4 Şubat tarihine kadar Yenikapı Etkinlik Alanı’nda İstanbulluların ziyaretine açık olacak…

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