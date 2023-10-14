İstanbul'da Arıza Kaynaklı Su Kesintisi Ne Kadar Sürecek? Kesintiden Hangi İlçeler Etkilenecek? İSKİ'ye Göre 14 Ekim'de Yaşanacak Su Kesintileri

İstanbul'da çok sayıda insanın etkilendiği su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından merakla takip edilmektedir. Bu kesintilerin önceden öğrenilmesi yaşanacak mağduriyetleri de azaltır. Peki, 14 Ekim Günü İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

14 EKİM'DE HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

EYÜPSULTAN:

Çırçır Mahallesinin etkileneceği su kesintisi saat 13.00'e kadar devam edecek. Arıza içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklıyor.

ŞİLE:

Teke ve Yaylalı Mahallesinde gerçekleşecek kesinti 11.30'a kadar sürecek. İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle şebeke hattı vana montajı/değişimi çalışması nedeniyle su kesintisi yaşanacak.