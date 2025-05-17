İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 17 mayıs tahmini geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Mayıs Cumartesi günü için İstanbul’un hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların artacağı, nem oranının ise yüksek seviyelerde seyredeceği belirtildi. İstanbul’da yaşayanlar güneşli ve nemli bir gün geçirecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 17 mayıs tahmini geldi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü İstanbul'da hava sıcaklıkları 16 ile 21 derece arasında değişecek. Gün boyunca hissedilen sıcaklıkların da aynı aralıkta olacağı tahmin ediliyor. Haftanın kalan günlerinde sıcaklıkların kademeli olarak artacağı öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü için yapılan İstanbul hava durumu tahminleri şu şekilde:

Beklenen sıcaklık: 16 - 21 (günde 18)

Hissedilen sıcaklık: 16 - 21

Nem %: 75 - 91 aralığı

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