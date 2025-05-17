İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 17 mayıs tahmini geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü İstanbul'da hava sıcaklıkları 16 ile 21 derece arasında değişecek. Gün boyunca hissedilen sıcaklıkların da aynı aralıkta olacağı tahmin ediliyor. Haftanın kalan günlerinde sıcaklıkların kademeli olarak artacağı öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü için yapılan İstanbul hava durumu tahminleri şu şekilde:

Beklenen sıcaklık: 16 - 21 (günde 18)

Hissedilen sıcaklık: 16 - 21

Nem %: 75 - 91 aralığı