İstanbul'da çöken bina mahalleliyi ayağa kaldırdı

Olay, saat 23.00 sıralarında Balat Mahallesi Atgeçmez Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir kullanılmayan ve metruk haldeki binanın bir kısmında çökme meydana geldi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak bina içinde birilerinin olup olmadığını kontrol etti. Yapılan incelemelerde bina içerisinde kimsenin bulunmadığı belirlendi. Ancak çökme riskinin devam etmesi nedeniyle bitişikteki 2 bina ve karşısındaki 1 bina boşaltılarak tahliye edildi.

İtfaiye ve polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemleri ve çalışmaları sürüyor.