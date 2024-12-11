İstanbul'da çöken bina mahalleliyi ayağa kaldırdı

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan 2 katlı metruk bir binada gece saatlerinde çökme meydana geldi. Korku dolu anlara sahne olan olayda 3 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul'da çöken bina mahalleliyi ayağa kaldırdı
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Olay, saat 23.00 sıralarında Balat Mahallesi Atgeçmez Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir kullanılmayan ve metruk haldeki binanın bir kısmında çökme meydana geldi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak bina içinde birilerinin olup olmadığını kontrol etti. Yapılan incelemelerde bina içerisinde kimsenin bulunmadığı belirlendi. Ancak çökme riskinin devam etmesi nedeniyle bitişikteki 2 bina ve karşısındaki 1 bina boşaltılarak tahliye edildi.

İtfaiye ve polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemleri ve çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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