İstanbul’da dehşet anları: Otomobil otobüse çarptı, 1 ölü 4 yaralı

D-100 kara yolunda meydana gelen feci kazada, kontrolden çıkan bir otomobil otobüse ve refüje çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası yol trafiğe kapandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul’da dehşet anları: Otomobil otobüse çarptı, 1 ölü 4 yaralı
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İstanbul’da D-100 kara yolunda yaşanan korkunç kazada bir otomobil, seyir halindeki otobüse arkadan çarptıktan sonra refüje savrularak bariyerlere çarptı ve devrildi. Kaza, Kartal istikametinde, Tuzla mevkisinde meydana geldi.

OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPARAK DEVRİLDİ

41 H 5426 plakalı otomobili kullanan Emrah D., aynı yöne ilerleyen bir otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, refüjdeki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan Ayşe D., itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı ancak sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan sürücü Emrah D. ve diğer üç kişi ise yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Kartal yönü bir süre trafiğe kapandı. Yol, ekiplerin kaza yerinde yaptığı çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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