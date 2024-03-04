İstanbul'da deprem oldu!

AFAD açıkladı:

Büyüklük:4.9 (Ml) Yer:Yenice (Çanakkale) Tarih:2024-03-04 Saat:21:38:55 TSİ Enlem:39.99306 N Boylam:27.43083 E Derinlik:10.44 km

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul depremine ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı:

"Çanakkale Yenice’de , 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. "