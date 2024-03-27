İstanbul'da elektrikli metrobüsler test sürüşüne başlıyor

Milyonlarca kişinin yaşadığı megakent İstanbul'da, ulaşımda en çok kullanılan noktalardan olan metrobüste yeni bir dönem başlamak üzere.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) konuyla ilgili yapılan açıklamada, elektrikli metrobüsler ile ilgili detaylar aktarıldı.

İBB'nin açıklamasında, Beylikdüzü'nden Kadıköy'e kadar 52 kilometrelik hatla 2 kıtayı birbirine bağlayan metrobüsün günde yaklaşık 1 milyon yolcuyu taşıdığı ifade edildi.

Metrobüs hattındaki yoğunluğu rahatlatmak için yapılan yatırımlardan olan elektrikli metrobüslerin test sürüşlerine 1 Nisan itibarıyla başlanacağı belirtildi.

Tamamen elektrikli, çevreci, yüksek teknolojilerle donatılmış, yüksek yolcu kapasiteli elektrikli metrobüsler, 100 bin kilometrede 2,5 milyon lira yakıt tasarrufu sağlıyor.

Dizel metrobüslere kıyasla yüzde 60 yakıt tasarruflu olacak elektrikli metrobüsün 420 yolcu kapasitesi bulunuyor.

Elektrikli metrobüs sessiz çalışarak, kentteki gürültü kirliliğinin de önüne geçecek.