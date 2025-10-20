İstanbul’da emsal boşanma kararı: Kedilere nafaka ödeyecek!

İstanbul’da görülen anlaşmalı boşanma davası, Türkiye’de ilk kez bir “kedi nafakası” hükmü içermesiyle hukuk çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Evliliklerini “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” gerekçesiyle sonlandırma kararı alan Buğra B. ve Ezgi B. çifti, boşanma protokolüne hayvanların bakımına dair özel bir madde ekledi.

Protokole göre, Buğra B. evlilik süresince birlikte sahip oldukları iki kedinin velayetini eski eşi Ezgi B.’ye devretti. Ayrıca kedilerin bakım, beslenme ve veteriner giderlerini karşılamak amacıyla 10 yıl boyunca, her üç ayda bir 10 bin lira “kedi bakım nafakası” ödemeyi taahhüt etti.

KEDİLERİN VELAYETİ EŞE VERİLDİ

Tarafların İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu anlaşmalı boşanma protokolünde, kedilerin kimde kalacağı da açıkça belirtildi. Belgede, “Buğra B.’ye ait iki kedinin Ezgi B.’de kalması konusunda mutabık kalınmıştır.” ifadesine yer verildi.

Buğra B., ayrıca boşanma kapsamında eski eşi Ezgi B.’ye 550 bin lira maddi tazminat ödemeyi kabul etti. Ancak tüm bu maddeler arasında en çok dikkat çeken, “kedi velayeti” ve “kedi nafakası” oldu.

10 YIL BOYUNCA HER ÜÇ AYDA BİR 10 BİN LİRA ÖDEYECEK

Protokolde yer alan özel maddeye göre, Buğra B. kedilerin tüm bakım giderleri için 10 yıl boyunca düzenli ödeme yapacak. Ödemelerin her üç ayda bir 10 bin lira olarak yapılması kararlaştırıldı.

Tarafların kendi aralarında yaptığı bu anlaşmanın, mahkemece onaylanarak boşanma kararına dahil edilmesi bekleniyor.