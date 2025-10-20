İstanbul’da emsal boşanma kararı: Kedilere nafaka ödeyecek!

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen bir anlaşmalı boşanma davasında, taraflar arasında yapılan protokol “kedi nafakası” maddesiyle gündem oldu. Buğra B., iki kedisinin velayetini eski eşi Ezgi B.’ye bırakarak 10 yıl boyunca her üç ayda bir 10 bin lira ödeme yapmayı kabul etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul’da emsal boşanma kararı: Kedilere nafaka ödeyecek!
Yayınlanma:

İstanbul’da görülen anlaşmalı boşanma davası, Türkiye’de ilk kez bir “kedi nafakası” hükmü içermesiyle hukuk çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Evliliklerini “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” gerekçesiyle sonlandırma kararı alan Buğra B. ve Ezgi B. çifti, boşanma protokolüne hayvanların bakımına dair özel bir madde ekledi.

Protokole göre, Buğra B. evlilik süresince birlikte sahip oldukları iki kedinin velayetini eski eşi Ezgi B.’ye devretti. Ayrıca kedilerin bakım, beslenme ve veteriner giderlerini karşılamak amacıyla 10 yıl boyunca, her üç ayda bir 10 bin lira “kedi bakım nafakası” ödemeyi taahhüt etti.

KEDİLERİN VELAYETİ EŞE VERİLDİ

Tarafların İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu anlaşmalı boşanma protokolünde, kedilerin kimde kalacağı da açıkça belirtildi. Belgede, “Buğra B.’ye ait iki kedinin Ezgi B.’de kalması konusunda mutabık kalınmıştır.” ifadesine yer verildi.

Buğra B., ayrıca boşanma kapsamında eski eşi Ezgi B.’ye 550 bin lira maddi tazminat ödemeyi kabul etti. Ancak tüm bu maddeler arasında en çok dikkat çeken, “kedi velayeti” ve “kedi nafakası” oldu.

10 YIL BOYUNCA HER ÜÇ AYDA BİR 10 BİN LİRA ÖDEYECEK

Protokolde yer alan özel maddeye göre, Buğra B. kedilerin tüm bakım giderleri için 10 yıl boyunca düzenli ödeme yapacak. Ödemelerin her üç ayda bir 10 bin lira olarak yapılması kararlaştırıldı.

Tarafların kendi aralarında yaptığı bu anlaşmanın, mahkemece onaylanarak boşanma kararına dahil edilmesi bekleniyor.

Elbistan’da şeker fabrikasında gergin anlar: Patrona yumruklu saldırıElbistan’da şeker fabrikasında gergin anlar: Patrona yumruklu saldırıYurt
Sivaslı çiftçi isyan etti: Ürün para etmiyor, emeğimizin karşılığını alamıyoruzSivaslı çiftçi isyan etti: Ürün para etmiyor, emeğimizin karşılığını alamıyoruzYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kedi nafaka
Günün Manşetleri
Bakan Uraloğlu, Ulaştırma Bölge Müdürlükleri Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu
Bakan Kacır, İstanbul Kent Üniversitesi açılış programında konuştu
GSS borçlarına af ve erteleme geliyor
Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu yakalandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum”
Bahçeli’den KKTC seçimine tepki
Tufan Erhürman yeni cumhurbaşkanı oldu
Bayraktar: ‘726 projeye hibe verdik, 26 milyon ton atık bertaraf ettik’
İsrail saldırılarında 8 Filistinli yaşamını yitirdi
Şimdi depremi konuşmanın tam sırası!
Çok Okunanlar
1.250.000 TL 32 gün bankada kaldı… Faiz getirisi dudak uçuklattı! 1.250.000 TL 32 gün bankada kaldı… Faiz getirisi dudak uçuklattı!
Altın yeni rekorun eşiğinde mi? Altın yeni rekorun eşiğinde mi?
2026 asgari ücret için sürpriz tahmin: İki dev banka rakam verdi! 2026 asgari ücret için sürpriz tahmin: İki dev banka rakam verdi!
GSS borçlarına af ve erteleme geliyor GSS borçlarına af ve erteleme geliyor
Meteoroloji’den sarı kodlu alarm! Meteoroloji’den sarı kodlu alarm!