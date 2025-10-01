İstanbul'da esrarengiz cinayet: Polis yelekli kişi başından vurularak

Arnavutköy’de gece saatlerinde cadde ortasında yürüyen bir kişiye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Başından vurulan şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, saldırganlar geldikleri araçla kaçarak izlerini kaybettirdi.

İstanbul'da esrarengiz cinayet: Polis yelekli kişi başından vurularak
Olay, saat 01.30 sıralarında Arnavutköy Hastane Mahallesi Hadımköy İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, geldikleri araçtan inerek cadde üzerinde yürüyen bir kişiye silahla ateş açtı. Saldırıda başından vurulan şahıs kanlar içinde yere yığıldı.

Yaklaşık 30’lu yaşlarda olduğu tahmin edilen ve üzerinde “polis” yazılı bir yelek bulunan şahsın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Özel harekât polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de saldırının gerçekleştiği noktada ve hayatını kaybeden şahsın üzerinde detaylı incelemelerde bulundu.

Cenaze, çalışmaların ardından Yenibosna Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis, saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

