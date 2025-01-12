İstanbul'da fabrika yangını

İstanbul'un Tuzla ilçesinde gece saatlerinde palet fabrikasında yangın çıktı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalasinin ardından söndürüldü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da fabrika yangını
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İstanbul'un Tuzla ilçesinde gece saatlerinde yangın paniği yaşandı. Tepeören Mahallesi Kirazlı Caddesi'nde yaklaşık 1000 metrekare alana sahip palet depolama ve üretim tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da fabrika yangını - Resim : 1

Kapalı alanda başlayan ve depolama sahasında paletlere sıçrayan yangın çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın sonucu fabrikada hasar meydana geldi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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