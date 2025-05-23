İstanbul'da göçük altında kalan işçi kurtarıldı

İstanbul Bayrampaşa’da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı. Bilinci açık bir şekilde bulunduğu yerden çıkarılan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Bayrampaşa’da Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, İSKİ'nin iş makineleriyle yaptığı kanalizasyon çalışması sırasında yol çöktü. İşçilerden biri göçük altında kaldı, beline kadar toprağa gömülen Abdulkudüs Emsi isimli işçiyi çıkaramayan çevredeki diğer çalışanlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Abdulkudüs Emsi, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ekiplerin çalışması sonucu belden aşağısı göçük altında kalan işçi kurtarıldı. Bilinci açık şekilde bulunduğu yerden çıkarılan işçi, ambulansla hastaneye götürüldü. Mahalleli, İSKİ’ye tepki gösterdi.